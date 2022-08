Oostende bestrijdt kinderarmoede met Klipper

Het kreeg hiervoor 120.000 euro subsidie. Het project past in de armoedebestrijding wat voor Oostende een prioriteit is. Voor dit project werkt de stad samen met de VZW De Katrol die met de gezinnen aan de slag gaat.

Bij De Katrol zijn het ankerfiguren die contact opzoeken met de gezinnen om hen te begeleiden. Ook Wendy polst welke noden er zijn: "Dat kan zijn meegaan naar een afspraak, een telefoontje doen, hun voorbereiden op een telefoon, een volledige uitleg geven over een bepaalde organisatie of dienst zodat ze toch volledig mee zijn in het verhaal."

Klipper richt zich nu vooral tot gezinnen met minderjarige kinderen waarvan de ouders de laatste drie maanden niet hebben gewerkt.