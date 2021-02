Oostende breit vervolg aan energiezorgplan

38 stadsgebouwen worden aangepakt en flink energiezuiniger gemaakt. Door een mix van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie wordt het elektriciteits- en brandstofverbruik van de betrokken stadsgebouwen teruggedrongen. Voor de stad betekent dat een jaarlijkse besparing van ruim 330.000 euro of 1.322 ton CO².

Brandweer, ontmoetingcentra, kunstacademie en stallingen

Onder meer de ontmoetingscentra, de brandweer en de Koninklijke Stallingen worden zo aangepakt. De voornaamste ingrepen zijn het plaatsen van zonnepanelen, relighting en aansluiting op het warmtenet. Er wordt uiteindelijk een CO²-reductie van ongeveer 50% bereikt in die gebouwen. Het voordeel van het project is dat stadsgebouwen planmatig energetisch gerenoveerd worden zonder tijd en extra middelen. Bovendien is de personeelsinzet beperkt en wordt ze terugverdiend met energiewinsten. Fluvius helpt in het energiezuinig maken van gebouwen.