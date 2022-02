Oostende door de ogen van Marcel Rouffa

Striptekenaar Marcel Rouffa leeft en werkt al jaren in Oostende. Hij is bekend door zijn tekeningen in Kuifje en Robbedoes. Rouffa werkte ook voor De Standaard en was al actief in het buitenland. Nu zet de Artwa Pop up gallery Oostoever een andere Marcel Rouffa in de kijker.

Rouffa bekijkt de typische locaties, uitzichten en panorama's van de kuststad zoals ze nu zijn en hoe ze zullen evalueren. Het resultaat zijn verrassende frisse werken die spanning en rust uitstralen.

'Oostende getekend' is vrij toegankelijk en nog te bekijken tot en met 27 februari in de Artwa Pop up Gallery Oosterover. Altijd open van donderdag tot en met zondag tussen 14u en 18u.