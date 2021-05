De helft van de volwassen Oostendenaren heeft inmiddels een eerste coronavaccin gekregen in het vaccinatiecentrum in het kursaal.

In de gemeente Middelkerke is dat zelfs 56 procent. Maar een duizendtal uitgenodigde mensen reageerde niet op de oproep voor hun eerste prik. Bovendien laat ook een groot deel het afweten voor hun tweede coronavaccin. De vaccinatie is niet verplicht. Maar het vaccinatiecentrum probeert nu met een communicatiecampagne die groep toch te bereiken en te motiveren om een maximale vaccinatiegraad te halen.

