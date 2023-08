Oostende gebruikt infocoaches om de strijd aan te gaan tegen ongewenst gedrag in de uitgaansbuurt

Oostende wil aandacht schenken voor grensoverschrijdend gedrag. Daarom werden de zogenaamde infocoaches in het leven geroepen. Mensen die rondwandelen in de uitgaansbuurt, die meteen aangesproken kunnen worden om een probleem te melden.

Het initiatief bestaat al langer in Gent, maar sinds kort zijn er ook infocoaches in Oostende. De coaches komen niet tussenbeide bij vechtpartijen en diefstallen, maar ze staan wel in contact met de politie. Hun aanwezigheid moet bijdragen tot een betere ervaring in het uitgangsleven. De infocoaches gaan de hele nacht op stap. Ze hebben een preventieve en informatieve opdracht, vragen beantwoorden of jongeren helpen die hen aanspreken om een probleem te melden.

Samenwerking met politie

De infocoaches komen niet tussenbeide bij vechtpartijen, maar kunnen misschien wel de gemoederen bedaren voor een confrontatie uit de hand loopt. Daarvoor staan ze in verbinding met de politie. Ze kunnen ook omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

De infocoaches gaan tot eind augustus nog op stap in het nachtleven en dan opnieuw in de kerstvakantie.