Oostende geeft opstartbudget aan innovatieve starters

In het verleden lag het ondernemersloket onder vuur omdat de werkloosheid in Oostende hoog blijft. Zo zijn er opmerkelijk meer jobs in Oostende, maar blijft de werkloosheid quasi even hoog en stabiel. Het economisch huis trekt nu 200.000 euro uit om jaarlijks 10 innovatieve starters te lokken die een onderneming kunnen beginnen in de stad. Als ze een goed idee kunnen realiseren krijgen ze 20.000 euro startkapitaal. Geld gaat er ook naar extra opleidingen voor werkzoekenden. Vaak zijn ze laaggeschoold, kennen ze de taal niet en worden ze niet aangeworven.

Randgemeenten profiteren

"Het is niet door extra bedrijven te hebben dat de werkloosheid zal dalen", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte. "We moeten extra bedrijven vinden, maar de werkloosheid gaat maar dalen als we voldoende opleiding geven". De nieuwe jobs gaan vooral naar mensen van buiten Oostende. Randgemeenten als Gistel, Bredene en Oudenburg profiteren van de sterkere economie, maar Oostende blijft met de werklozen zitten.