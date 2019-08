Oostende heeft eindelijk weer een vismijn

Het duurde even voor de Vlaamse Visveiling besliste om alsnog te investeren in een tweede veiling naast Zeebrugge. En dan was er nog het getouwtrek rond de sloopvergunning voor het oude vismijn gebouw.

De nieuwe vismijn kost 5 miljoen euro. Het gaat eigenlijk om een reuzenkoelkast. Want dat is nodig om te voldoen aan de strengste normen en regels voor hygiëne en voedselveiligheid. Alles begint op de werkvloer. Bij het sorteren van de vis komt de temperatuur nooit boven de acht graden.

In Oostende wordt op woensdag en vrijdag geveild en dat verschaft werk aan 55 vislossers. Vandaag is meer dan 70 ton vis geveild die 344.000 euro opbracht.