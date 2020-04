Oostende herdenkt overleden zeelieden

Paasmaandag is traditioneel de dag waarop Oostende hulde brengt aan de vele vissers en zeelieden die stierven op zee. Stad Oostende wil ook dit jaar de herdenking in ere houden met een kleine plechtigheid vandaag om 10.00 uur.

Naar aanleiding van de maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd beslist om de Vissershulde op paasmaandag dit jaar af te gelasten. De Vissershulde start traditioneel met een herdenkingsmis in de Sint-Petrus- en -Pauluskerk en wordt gevolgd door een bloemlegging aan het Monument der Zeelieden op het Zeeheldenplein door familieleden, diverse verenigingen en overheden. De plechtigheid lokt steeds honderden kijklustigen. Het Monument voor de Zeelieden (of Zeeliedenmonument) is een eerbetoon aan de vissers, scheepsjongens, matrozen en soldaten die hun leven lieten op zee. Het monument is ontworpen naar een idee van beeldhouwer Willy Kreitz en werd opgericht in 1953 op dezelfde de plaats waar vroeger de eerste Oostendse vuurtoren stond. Facebook Live De Stad Oostende wil echter ook tijdens deze moeilijke periode haar helden van de zee herdenken. Daarom werd beslist om toch een kleine plechtigheid te organiseren op maandag 13 april om 10.00 uur, met respect voor de regels van social distancing. Tijdens het herdenkingsmoment zal een klaroenblazer van de Koninklijke Stadsharmonie van Oostende de Last Post blazen. Daarna wordt een bloemenkrans gelegd namens de Stad Oostende. Stad Oostende vraagt aan de Oostendenaars om niet naar het Zeeheldenplein te komen om het herdenkingsmoment te bekijken. Samenscholingen zijn nog steeds verboden als maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De plechtigheid zal wel live te volgen zijn via de Facebookpagina van de stad: www.facebook.com/stadaanzee. Op die manier kan wie dat wil van thuis uit toch de plechtigheid mee volgen en eer betuigen aan zij die het leven lieten op zee. Het filmpje zal nadien ook op de facebookpagina geplaatst worden.