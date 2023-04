Oostende installeert eerste 'bellend vlak' om handelszaken toegankelijker te maken

In Oostende krijgen vandaag dertien handelaars een wegneembaar 'bellend rijvlak' om handelszaken toegankelijker te maken voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruikers kunnen dan aanbellen of telefoneren en de handelaar komt de helling leggen.

De stad werkt voor dit project samen met Dito, de vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte. Handelaars kunnen met steun van de stad een bellend rijvlak aankopen om zo hun zaak toegankelijker te maken.

Oplossing op maat

De handelaars konden intekenen voor dit initiatief. "Ervaringsdeskundigen gaan dan ter plaatse en meten op hoe hoog de drempel is. Daarbij kijken ze ook naar de hellingsgraad en bieden ze een oplossing op maat aan de handelaars", vertelt An Blauwblomme van Dito West-Vlaanderen.

Oostende telt ongeveer 1.400 handelszaken. Daarvan zijn er nu dertien, waaronder een apotheek, souvenirwinkel, een kappers- en een horecazaak, een stuk toegankelijker. De handelaars betalen slechts 100 euro, de rest is voor de stad en Dito.

Noodzakelijk

Elsie Bruynoghe van hotel Le Bassin vindt dat het noodzakelijk is dat de zaak, ondanks de drempel voor minder mobiele mensen, toegankelijk is. "We zullen dat gebruiken aan de kant van het hotel en aan de kant van de brasserie, omdat we daar ook een drempel hebben. Er zijn mensen die nog uit hun rolstoel kunnen. Indien nodig liepen wij ook al naar buiten om ze te helpen, maar dit is een serieuze verbetering."

Rolstoelgebruiker Jenny vindt het een mooi initiatief, maar voor haar mogen er nog meer rijvlakken komen. "Ik vind dat er nog veel te weinig zijn. Het hangt natuurlijk ook af van hoe de zaken gelegen zijn. Soms kunnen ze de kelder niet aanpassen, maar waar een wil is is een weg." Oostendse handelszaken die interesse hebben om zo'n 'bellend vlak' te installeren kunnen een aanvraag doen via west-vlaanderen@ditovzw.be.

Dito rolt het project binnenkort uit in Brugge, daar doen een tiental zaken mee.