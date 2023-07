Oostende zet een nieuwe stap in de discussie over koloniale propaganda en de wandaden tijdens het regime van Leopold II. De stad krijgt al jaren kritiek op het koloniale verleden en de erfenis van de voormalige koning, die er nog altijd erg zichtbaar is.

Een tegenbeeld of een nieuw groots monument met respect voor de slachtoffers van de kolonisatie in het begin van de 19de eeuw, is in Oostende niet direct in de maak. De stad wil het eerder genuanceerd aanpakken. Daarom is er nu een nieuwe inventaris met koloniale sporen in Oostende. Op basis daarvan komen er nu audiotours en gidstochten die een meer up-to-date en kritisch verhaal vertellen.