Oostende investeert in betaalbare kinderopvang

Deze plaatsen worden toegekend aan Kinderdagverblijf d’n Opvang en 't Zeepaardje. Oostende trekt dit jaar 300.000 euro uit om kinderopvang in dagverblijven die geen subsidies krijgen van Kind en Gezin betaalbaar te maken. Dankzij de subsidies betalen ouders volgens hun inkomen en moeten ze niet de volle pot betalen. Dat is 27 euro per dag en voor heel wat ouders is dat onbetaalbaar.

De stad investeert jaarlijks zo’n 300.000 euro in verschillende opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Vaak maken jonge ouders zich ongerust of ze wel een geschikte plaats vinden tegen dat hun kind geboren wordt. Zonder subsidies zouden ze ook tussen de 20 en 35 euro per dag kinderopvang betalen. Maar door de tussenkomst van Stad Oostende beginnen de basistarieven al aan 5 euro.