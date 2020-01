Oostende: kijk binnen in het nieuw politiekantoor

Een hypermodern gebouw op de wijk Hazegras, van 20 miljoen euro. Tegen begin maart moet alles verhuisd zijn. En het nieuwe politiegebouw is in niets te vergelijken met het huidige. Duurzaam gebouwd, klantvriendelijk en gericht op modern en efficiënt politiewerk. Ook de ligging is optimaal. Snel bereikbaar, dichtbij het centrum en alle grote invalswegen van de stad. Volgens zonechef Philippe Caestecker zal de politie van Oostende van hieruit veel efficiënter kunnen werken.

"We hebben ervoor gezorgd dat we op technologisch vlak nu mee zijn met de modernste technieken en modernste eisen voor politiediensten. Daarin is veel geïnvesteerd. We zijn nu up te date. Het gebouw is veel ruimer dan vroeger", zegt Philippe Caestecker, zonechef van de Politie Oostende.

"Treden binnen in digitaal tijdperk"

Het bestaande politiekantoor was al 20 jaar veel te klein en schoot op veel vlakken tekort. Bovendien werd er ook elk jaar 450.000 euro huurgeld voor betaald. Nu is aan alles gedacht. Een degelijk onthaal, verhoorruimtes, een hedendaags cellencomplex en een dispatchingruimte met een muurgroot scherm. Allemaal in niets te vergelijken met de huidige accommodatie.

"We komen van een analoog gebouw en we treden nu het digitale tijdperk binnen. Ook de beveiliging, het cellencomplex, alle controlesystemen is afgestemd op de grootste graad van veiligheid", zegt de korpschef.

Energieneutraal gebouw

Het gebouw is nagenoeg energieneutraal. Warmte komt van 100 meter onder de grond en in de zomer is er ook koeling. Gas, mazout zijn niet meer nodig en heel wat stroom komt ook van 66 zonnepanelen. Tegen 3 maart is het hele complex hier operationeel en tegen dan moeten Oostendenaars hier dus naar de politie.