Donderdag speelt KV Oostende de terugwedstrijd tegen Marseille in de voorronde van de Europa League.

De stad is klaar om de 850 Marseillesupporters gastvrij te ontvangen. Er komt een supportersdorp op de Churchillparking aan het station, maar ze mogen ook gewoon in het centrum rondlopen. De politie zet extra manschappen in, en krijgt steun van twee Franse collega’s.