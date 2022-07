Oostende Koerse terug, en wereldwijd op tv

In Oostende is een klassieker terug op zomerse maandagen: er is weer paardenkoers op de Wellingtonrenbaan. Oostende Koerse viert dit jaar zijn tiende verjaardag, en wil de komende weken 70.000 mensen lokken.

De paarden mogen weer van stal voor de tiende editie van Oostende Koerse. Eigenaar Koen Deketelaere uit Wingene heeft vier paarden die meelopen en rekent op drie prijzen. Hij komt graag naar Oostende Koerse.

"Het is fijn om naar hier te komen," zegt eigenaar Koen Deketelaere uit Wingene. Hij heeft vier paarden meelopen, in eigen regio nog wel. De vraag is wel: valt er nog iets te verdienen op zo'n paardenkoersen? "Ja, meer dan in Kuurne en Waregem."

Wereldwijd op tv

Voor de rest is Oostende Koerse vooral een familie-event: de randactiviteiten naast de koers zelf maken het evenement sterker dan alleen een paardenkoers.

Vijf van de negen rendagen zijn wedstrijddagen onder de Franse PMU-vlag, en zijn wereldwijd te volgen op televisie.