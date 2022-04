Oostende maakt buurt Sint-Lodewijksschool veiliger

De drukke schoolspits en het vele verkeer zorgt niet alleen voor onveilige situaties voor de leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, maar ook voor de bewoners van de volledige wijk. Stad Oostende wil het knelpunt daarom aanpakken. “Veilige schoolomgevingen zijn een prioriteit voor dit stadsbestuur. Met nieuwe maatregelen zoals fietsstraten, een schoolstraat en aangepaste zoen-en-vroemzones willen we de veiligheid in de buurt verhogen en zetten we schoolgaande kinderen die te voet of met de fiets komen centraal. Samen met de politie zullen we deze concrete maatregelen nauw opvolgen zodat ouders hun kinderen veilig kunnen afzetten en ophalen", vertelt burgemeester Bart Tommelein.

De maatregelen gaan van kracht op dinsdag 3 mei 2022.