De stad kreeg heel wat meldingen van eigenaars van de cabines. Daarom brengen ze nu alles in orde voor het mooie weer dat in aantocht is. Volgens waarnemend burgemeester Kurt Claeys is het heel uitzonderlijk dat ze het zand weer moeten vlak maken tijdens de zomervakantie. Ook in Bredene hebben ze al kliffen moeten afbreken.