Oostende maakt werk van armoedeplan

Oostende kampt met één van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Een ommekeer is daarom nodig, vindt het stadsbestuur. "Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren, is een intensieve samenwerking nodig tussen alle betrokken organisaties. We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig armoedeplan op te stellen”, aldus burgemeester Bart Tommelein en schepen van Armoedebeleid Natacha Waldman.

Hefbomen

Concret wil het bestuur werken rond 4 thema's, die volgens onderzoeken de hefbomen van armoede zijn. Dat zijn: menswaardig inkomen, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen, streven naar gekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg.

"Elke Oostendenaar telt"

Het uiteindelijke armoedebeleidsplan moet dan leiden tot concrete acties. "We willen niet enkel de symptomen van armoede wegwerken, maar ook de problemen bij de wortels aanpakken", zegt schepen Natacha Waldmann. "Preventie én nazorg, want mensen mogen niet terug in een probleemsituatie belanden. Het doel is om elk individu volwaardig te laten participeren aan de samenleving. We nemen iedereen mee", vult burgemeester Bart Tommelein aan.