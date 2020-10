Oostende maakt werk van veilige schoolomgevingen

Vanmorgen is een traject gestart om vijf scholen in het centrum samen te brengen met verkeersdeskundigen en de politie. Het project veilige schoolomgeving wil gevaarlijke verkeerssituaties screenen en oplossingen voorstellen. Schepen van mobiliteit Björn Anseeuw: "Heel concreet gaan we op stap met vijf scholen in een participatieproject. Het is de bedoeling dat kinderen zich veilig voelen als ze te voet en met de fiets naar school komen. Het is ook de bedoeling dat ouders zich veilig voelen. Er is nog wat werk aan de winkel".

Alle pijnpunten en gevaarlijke verkeerssituaties in de buurt van scholen worden in de komende weken in kaart gebracht om ze daarop ook concreet aan te pakken. Straks moeten alle Oostendse scholen deel uitmaken van het project.