In Oostende is een man (39) opgepakt voor moord. Dat laat het parket rond 19u30 vanavond weten. Hij heeft bekend dat hij een vrouw (68) met geweld om het leven heeft gebracht. Ze woonde in hetzelfde appartementsgebouw.

De vrouw was al sinds maandag vermist. De dader verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter.

De brandweer werd woensdagmiddag opgeroepen om een tent te plaatsen in de Voorhavenlaan in Oostende. Het was niet meteen duidelijk wat er was gebeurd. Een politiehelikopter speurde vanmiddag ook de buurt af.

Het parket bevestigt nu dat er dus een moord is gebeurd.