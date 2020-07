De stad Oostende zet camera’s, drones en data-analyse in voor crowd control. Op die manier krijgt de politie een duidelijk beeld van de verkeersstromen en de drukte in de straten, op de dijk en het strand.

Politiezone Oostende werkt daarnaast ook goed samen met de NMBS. "Dat geeft ons een duidelijk beeld welke crowd we mogen verwachten aan het station", zegt hoofdcommissaris Hannelore Hochepied.

