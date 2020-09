Ondanks Covid-19 is Oostende blijven voorzien in de dienstverlening naar de burgers toe.

Maar dat moest natuurlijk wel op een andere manier gebeuren. Zo werd er enkel nog gewerkt op afspraak. Om de service voor burgers nog te verbeteren, werd er recent aan de inkom van het Stadhuis langs de Vindictivelaan een nieuwe snelbalie ingericht. Daar kunnen Oostendenaars terecht voor een aantal snelle handelingen waarvoor een afspraak maken niet meer nodig is. Zoals het afhalen van een afvalkalender, om een brief of bepaalde specifieke documenten af te geven of om info te verkrijgen.