Oostende organiseert eerste podcastfestival, met awards

Bijna één op de vijf Vlamingen luistert minstens één keer per maand naar een podcast, een audio (radio) opname die je op elk gewenst moment kunt beluisteren via internet. Het aanbod in ons land is "groot, divers en kwalitatief erg sterk," zegt Stad Oostende.

"Hoog tijd dus voor een podcastfestival der Lage Landen", klinkt het. De eerste editie van de driedaagse vindt plaats op 3, 4 en 5 december in Kursaal Oostende en zal worden gecureerd door zowel de journalisten van de krant De Standaard als het team achter het festival.

Het festival wil gerenommeerde podcastmakers uit binnen- en buitenland naar Oostende halen voor talks, masterclasses en livesessies. Daarnaast zet het festival de strafste Vlaamse en buitenlandse producties in de kijker met awards.Het volledige programma van het festival wordt na de zomer bekendgemaakt. De categorieën en de eerste genomineerden voor de awarduitreiking volgen in november.