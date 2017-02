"Oostende overtreedt taalwet"

Dat zegt OCMW-raadslid Sofie Defever. “In de folder wordt een burenhulpproject voorgesteld in het Nederlands maar ook in het Frans, Engels, Russisch en Arabisch. Op zich is het een mooi project, maar de ganse wijk voorzien van flyers in 5 talen is echt een brug te ver en onwettig.”

Ook fractieleider voor de N-VA, Björn Anseeuw reageert verbolgen: “Nieuwkomers moeten alles op alles zetten om Nederlands te leren en als overheid moet je hen daarbij helpen. Maar dat doe je niet door hen te blijven bedienen in hun eigen taal. Hier geeft de stad en het OCMW een compleet fout signaal aan nieuwkomers en ontneem je hen kansen. Zo hou je nieuwkomers langer afhankelijk en dat kan echt niet de bedoeling zijn.”

“De taalwet is duidelijk,” zegt Sofie Defever. “De stad Oostende en het OCMW moeten in het Nederlands communiceren met de burgers. Slechts in heel uitzonderlijke omstandigheden en onder strenge voorwaarden wordt een uitzondering gedoogd. Ik vroeg hierover uitleg aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en het agentschap is formeel: de voorwaarden om zo’n uitzondering toe te staan, zijn hier niet vervuld. Stad en OCMW nemen hier een loopje met onze taalwetten, met alle gevolgen van dien.”