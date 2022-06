Oostende pakt overlast door jongeren aan met UNDO-project

Lawaaihinder, sluikstorten, wildplassen. Iedereen ergert er zich blauw aan, maar overtreders worden zelden aangepakt, laat staan gestraft, zeker als ze minderjarig zijn. In Oostende willen ze dat gevoel van straffeloosheid bestrijden, met het UNDO-project.

Elke minderjarige die een inbreuk op de stedelijke verordeningen pleegt, krijgt voortaan een bemiddelingsvoorstel toegestuurd. Het project is gericht op herstel en wil een pedagogisch effect teweegbrengen. Dit herstel kan heel ruim omschreven worden. Een bemiddelaar zoekt samen met de minderjarige overtreder naar een aangepaste alternatieve maatregel. Dat gaat dan bijvoorbeeld over het volgen van een opleiding of vorming tot enkele uren meehelpen met de stadsdiensten. Zo krijgen minderjarige overtreders de kans om inzicht te verwerven en verantwoordelijkheid op te nemen voor het gestelde gedrag.

Burgemeester Bart Tommelein: “Net als andere steden, krijgt Oostende regelmatig klachten over jongeren die overlast veroorzaken. Als die jongeren minderjarig zijn, blijft dit vandaag vaak zonder gevolg. Om dit aan te pakken heeft Stad Oostende het Undo-project ontwikkeld. Elke minderjarige overtreder die de volle leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, krijgt voortaan een duidelijk signaal dat dergelijk gedrag niet getolereerd wordt.”

Enkel bij overtreders die niet ingaan op het bemiddelingsvoorstel, of waarbij de bemiddeling niet slaagt, zal er een GAS-boete van maximum 175 euro worden opgelegd.

De zomer staat voor de deur, en dus gaat ook de overlast door jonge toeristen stijgen. Maar ook zij zullen de dans niet meer ontspringen. En zo zal deze zomer de rust in Oostende toch iets beter bewaard blijven.