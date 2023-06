Oostende raadt zwemmen in deel van badzones in zee af door vuilwaterstroom

Oostende raadt zwemmen in zee af in de zones Noodstrand-Christinastraat en de Koninginnelaan. Door hevige regenval is er namelijk een vuilwaterstroom via het kanaal terechtgekomen in zee.

Na de tropische temperaturen van de afgelopen dagen kreeg de kust dinsdagmiddag en -avond enkele stevige regenbuien te verwerken. "De hevige regenval heeft de overstorten geactiveerd waardoor een vuilwaterstroom in het kanaal is terechtgekomen. Daarna dreef de vuilwaterstroom af richting zee en enkele populaire badzones in Oostende", klinkt het bij de stad.

Daardoor is de kwaliteit van het zwemwater aan de zone Noodstrand-Christinastraat en de Koninginnelaan niet goed genoeg om in te zwemmen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaamse Milieumaatschappij raden af om te zwemmen in die zones.

De waarschuwing geldt vooral voor kinderen, ouderen en personen met een lage weerstand