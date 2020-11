Oostende schenkt schaakborden aan Buitengewoon Secundaire school

De stad werkt al een tijd samen met de Koninklijke Oostendse Schaakkring. Kinderen schaken tijdens de lesuren, omdat ze daardoor enkele vaardigheden ontwikkelen. Tot nu was dat alleen in de basisscholen, maar nu wil ook de secundaire school voor Buitengewoon Onderwijs De Branding er mee beginnen.

Positieve ervaringen

"Gezien de positieve ervaringen met schaken bij de leerlingen van het Medisch Pedagogisch Instituut ‘De Vloedlijn', waar ook een auti-werking is, verwachten we dat het project ook een succes kan worden in het secundair onderwijs voor die doelgroep,” zegt schepen van onderwijs Natacha Waldmann.