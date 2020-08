Oostende sluit dan toch niet station

De veiligheidscel van Oostende zit momenteel in crisisoverleg bijeen. De pre-alarmfase van het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd en burgemeester Tommelein liet eerst weten dat het station zou sluiten, maar trekt deze beslissing nu in na overleg met de gouverneur.

De Veiligheidscel van @StadaanZee heeft in overleg met de gouverneur beslist dat het station niet zal sluiten als de andere stations aan de kust open blijven. Toch blijft men van @NMBS vragen om aantal reizigers en treinen te beperken. — Bart Tommelein (@Barttommelein) August 9, 2020

Voor de veiligheidscel konden we met Focus en WTV Tommelein nog spreken. "Nu Knokke-heist en Blankenberge zich afsluiten ben ik genoodzaakt om maatregelen te nemen." Tommelein vreest namelijk dat de dagjestoeristen naar zijn badstad zullen trekken. "Ik heb de veiligheidscel bijeengeroepen en daar zullen we kijken welke maatregelen we nu gaan nemen."Tommelein geeft aan dat hij het aantal dagjestoeristen wil beperken. Ook herhaalt hij zijn oproep van gisterenavond om de extra treinen van de NMBS te schrappen.

Zeebrugge gaat extra controleren

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) laat vanop vakantie weten dat Zeebrugge geen dagjestoeristen zal weren. "Dat zou enkel maar ten koste gaan van de Bruggelingen. Daarbij denk ik aan mensen die een cabine hebben." Wel zal er extra gecontroleerd worden door de politiek. De voorbije weken ging de druktemeter in Zeebrugge niet de hoogte in, maar de politie en het stadsbestuur blijven waakzaam.

Steve Vandenberghe: "Willen niet aan paniekvoetbal doen"

Burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe laat aan de redactie van Focus en WTV weten dat het in zijn kustgemeente voorlopig druk, maar beheersbaar is. "Door de maatregelen van Oostende en Blankenberge zitten we met De Haan en Bredene wat ingesloten, maar we willen niet aan paniekvoetbal doen. Ik ben in continue overleg met mijn college van De Haan Wilfried Vandaele. We blijven alles goed monitoren en te drukke zones zullen we afsluiten. Stap per stap, zullen we beslissingen nemen. We blijven ook contact gehouden met de waarnemende gouverneur."