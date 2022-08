Oostende is streetartmonument rijker

Oostende is een tijdelijk streetartmonument rijker en dat heeft alles te maken met de restauratie van de IJslandvaarder Amandine.

Artiest Eltipo heeft de hele werfkeet rond het schip in kleur gezet en nog tot november zal het te zien zijn als extraatje van het kunstenfestival The Crystal Ship.

Acht nachten lang is El Tipo bezig geweest. Overdag kon er niet geschilderd worden omdat de rijbaan net naast de werfkeet voor de Amandine vrij moest blijven. Het streetartwerk op krimpplastiek is tijdelijk en zit vol verwijzingen naar een zonsondergang op het strand. Sunset Closure van El Tipo is gemaakt met 340 spuitbussen en moet de hele werf nog tot eind november opfleuren. Alleen al door de ligging kunnen heel veel mensen van het werk genieten.