Oostende treedt strenger op tegen zwerfvuil op het strand

Luiers wegmoffelen in het zand of sigarettenpeuken achterlaten, kost je voortaan minimum 100 euro.

Het verwerken van de gigantische berg afval die toeristen achterlaten is elk jaar een grote uitdaging voor de stad. Er wordt straks meer dan ooit gesensibiliseerd én er staan vuilnisbakken genoeg, maar er komen ook GAS-boetes voor sluikstorten op het strand. Burgemeester Bart Tommelein: “We hebben dit in de gemeenteraad goedgekeurd. We hebben gemeentelijke vaststellers aangesteld die in burger gaan opereren en die mensen gaan aanspreken op hun gedrag en ook GAS-boetes gaan geven als mensen echt vuilnis weggooien. Mensen die luiers in het zand begraven. Mensen die achteloos peuken weggooien. Daar gaan we dus harder tegen optreden.”