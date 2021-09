Oostende verdrinkt in evenementen, meer spreiding nodig

Veel organisatoren van evenementen zijn in Oostende na de versoepeling van de coronamaatregelen meteen in gang geschoten. Momenteel zijn er zoveel evenementen gepland, dat het evenwicht zoek is, zegt de stad.

De stadsdiensten kunnen de aanvragen amper bijhouden en voor de hulp- en veiligheidsdiensten is het niet evident om telkens voldoende mensen in te zetten. Stad Oostende roept organisatoren op hun evenementen te spreiden, in het belang van iedereen, zowel inwoners als bezoekers.

"We willen graag het evenwicht bewaren en het aantal evenementen in de eerste weken en maanden onder controle proberen te houden. Het is nu eenmaal niet mogelijk om alle 'verloren' evenementen van het laatste anderhalf jaar tegelijk te laten plaatsvinden. Een goede spreiding over het hele jaar is belangrijk, zowel voor Oostendenaars als voor bezoekers van de stad", zegt burgemeester Bart Tommelein.