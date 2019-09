Oostende verwelkomt filmster Monica Bellucci

Oostende pakt wel vaker uit met een verrassing op het Filmfestival, maar Monica Bellucci is een wereldster. “Spider in the Web” gaat op het filmfestival Oostende in avant-première en daarin speelt zijn een hoofdrol naast de bekende acteur Sir Ben Kingsley.

Net zoals Master Lynn Van Royen en de cast van openingsfilm "The Best of Dorien B.", mocht ook de Italiaanse diva Monica Bellucci haar ster onthullen op de dijk van Oostende. Ze is in Oostende om haar nieuwe film in avant-première voor te stellen op het filmfestival. “Spider in the Web” is het verhaal van een Israëlische spion die net voor zijn pensioen een laatste geheime opdracht in ons land uitvoert. Veel scènes zijn dan ook in Antwerpen opgenomen.

Leading Lady

Monica Bellucci is ook één van de “leading ladies” in de filmwereld en ze is het initiatief van het Filmfestival Oostende genegen. Meer vrouwen in belangrijke functies en rollen in de filmwereld, het is ook haar missie.

