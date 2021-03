Oostende: vier dealers harddrugs aangehouden

In Oostende zijn vorig weekend vier vermoedelijke drugsdealers aangehouden. Volgens het gerecht voerden ze heroïne en cocaïne in vanuit het Nederlandse Maastricht.

"Afgelopen weekend werden onder leiding van de Brugse onderzoeksrechter arrestaties verricht in een lopend drugsonderzoek", laat een woordvoerder van het parket in Brugge weten.

"Zes personen werden gearresteerd. Vier van hen zijn ondertussen aangehouden op verdenking van drughandel en verblijven in voorlopige hechtenis".

Aanvoer vanuit Nederland

"Enkele maanden terug werd de drugseenheid van de politie van Oostende op de hoogte gebracht van een aanvoerlijn van heroïne en cocaïne, waarbij de drugs bestemd was voor de omgeving van Oostende. Zoals niet zelden, kwam de aanvoerlijn vanuit Nederland, meer bepaald vanuit Maastricht.

Daarop werd een onderzoek ingesteld, en kon dit weekend reeds overgegaan worden tot onderschepping. Bij hun terugkeer naar Oostende werden twee verdachten gearresteerd, waarna achtereenvolgend nog vier verdachten werden opgepakt. De arrestaties gingen gepaard met huiszoekingen".

(lees verder onder de archieffoto)

Drugs ontdekt tijdens huiszoekingen

"Tijdens deze huiszoekingen werd 1,27 kilogram heroïne aangetroffen, alsook 110 gram cocaïne, 70 gram verkoopklare verpakkingen heroïne en 3.800 euro cash geld. De verdachten werden verhoord en vier onder hen werden vandaag door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van drughandel".

"Aanvoerlijnen zijn zorgwekkend"

De drugseenheid van de politie van Oostende is hierbij niet aan hun proefstuk toe.

Rond de zomer van 2020 werd al een eerste aanvoerlijn van heroïne en cocaïne drooggelegd, zegt het parket. Ook deze lijn kwam vanuit Maastricht om de regio Oostende te bevoorraden. Deze organisatie zal zich binnenkort allicht voor de correctionele rechtbank mogen verantwoorden. Drie aangehouden personen van deze organisatie zitten op vandaag nog steeds in voorlopige hechtenis.

"Dat in een tijdspanne van één jaar twee aanvoerlijnen vanuit Maastricht naar Oostende worden vastgesteld, is bijzonder zorgwekkend. Om die reden is in dit dossier door de drugsrecherche van Oostende zeer kort op de bal onderzoek gevoerd om zo snel mogelijk een organisatie in beeld te krijgen, zodat de aanvoer kon worden gestopt en verdachten konden worden gearresteerd".

Gerecht tilt zwaar aan harddrugs

"Er wordt bijzonder zwaar aan deze feiten getild, gezien het gaat over vermoedelijke invoer van harddrugs, waarbij de volksgezondheid in het gevaar wordt gebracht. Drugsorganisaties liggen helemaal niet wakker van de gezondheidsrisico’s die hun handel met zich meebrengen, en zijn enkel uit op geldgewin", laat de woordvoerder van het parket nog weten.