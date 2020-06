Oostende viert 60 jaar onafhankelijkheid Congo met dansperformance

De performance past binnen het plan van de stad om actief aan de slag te gaan met het koloniaal verleden.

Op 30 juni viert de Democratische Republiek Congo haar nationale feestdag. Op die dag werd het land in 1960 onafhankelijk van België. Op die symbolische verjaardag organiseert een Congolees-Belgisch gezelschap onder leiding van Michel Kiyombo een performance aan het ruiterstandbeeld van Leopold II aan de Drie Gapers.

Aan de hand van verhalen over het verleden van Congo, maakte Kiyombo een voorstelling. De hoofdbedoeling van de choreograaf is om die verhalen vanuit een andere invalshoek te vertellen, maar ook om via moderne dans verder te helpen aan het verspreiden van meer kennis over de kolonisatie en de grote gevolgen voor de Congolese bevolking.

Stad Oostende en Oostende Mondiaal vzw ondersteunen het initiatief qua logistiek en productie. De performance past binnen het plan van de stad om actief aan de slag te gaan met het koloniaal verleden. De voorstelling vindt plaats omstreeks 22.00 uur, maar er is uitdrukkelijk geen publiek toegelaten vanwege het coronavirus. De omgeving rondom het ruiterstandbeeld zal tijdelijk afgezet worden en de lokale politie houdt een oogje in het zeil. De voorstelling is wel te volgen via livestream op de Facebookpagina van de stad Oostende. Daar zal de video ook nadien te herbekijken zijn.