250.000 bezoekers: nog nooit trok Oostende voor Anker zoveel bezoekers. De achttiende editie had dan ook alles mee.

Het hele Hemelvaartweekend was het stralend weer en met de tot de verbeelding sprekende Russische viermaste haalde Oostende voor Anker een absolute topper binnen.

"We denken dat er ongeveer 250.000 bezoekers waren. Dat is een tsunami van volk: voor ons is dat ongelofelijk. Ik heb het eigenlijk nog nooit zo gezien", aldus organisator Hubert Rubbens.