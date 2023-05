Oostende voor Anker in thema van Venetiaanse scheepswerven

Het maritieme festival Oostende voor Anker heeft dit jaar Venetiaanse scheepswerven als centraal thema. Dit jaar is er ook een Blauw Innovatiedorp met verschillende bedrijven en organisaties die actief zijn op en rond de Noordzee.

Tijdens het evenement zullen Venetiaanse gondels rondvaren in het Mercatordok, waar bezoekers dagelijks mee zullen kunnen meevaren. "In een stad omringd door water, spelen gondels al eeuwenlang een belangrijke rol om mensen en goederen te vervoeren langs de smalle en ondiepe kanalen. Venetië kent dan ook een rijke maritieme geschiedenis. Speciaal voor Oostende voor Anker verlaten de typische bootjes hun thuishaven en meren ze aan in het Mercatordok", zegt curator Hubert Rubbens.

150 schepen

Naast de gondels in het Mercatordok zijn er natuurlijk ook opnieuw imposante schepen van de partij. Met de Atlantis en de Morgenster verwelkomt het festival twee kanjers van de open zee. Bij de George Stephenson en Jantje kun je als bezoeker terecht om op zee te gaan. Deze schepen zullen dit jaar aangemeerd liggen ter hoogte van de Visserskaai en Montgomerykaai. Zo wordt het evenement nog meer gespreid in de stad, klinkt het.

Innovatiedorp

"We kijken al volop uit naar het grootste maritieme evenement aan de kust", zegt Oostends burgemeester Bart Tommelein. "Oostende voor Anker is een fantastische vierdaagse die Oostendenaars en bezoekers laat kennismaken met alles rond scheepvaart. Dit jaar zorgen we voor het eerst ook voor een vooruitblik naar onze maritieme toekomst, met een heus Blauw Innovatiedorp."

Oostende Voor Anker is dit jaar van 1 tot 4 juni