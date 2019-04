Oostende werkt met afstandstolken voor doven

Het principe van het afstandstolken is eenvoudig en efficiënt. De dove klant kan via de website van de stad ( www.oostende.be/doventolk) aangeven dat hij beroep wenst te doen op een afstandstolk. De stadsdiensten boeken dit in bij Communicatie- en Assistentiebureau voor doven (CAB). In principe kan dit elke voormiddag. Er dient steeds minimum één dag op voorhand gereserveerd te worden.

Evaluatie na half jaar

CAB voorziet op het gevraagde moment een tolk. Die neemt plaats in een speciaal daartoe ingerichte ruimte die voldoet aan de hoogste eisen voor beeld- en geluidskwaliteit. Wanneer er vanuit de dienst Burgerzaken wordt ingebeld, neemt de tolk op en kunnen alle partijen elkaar zien en communiceren met elkaar. Via het beeldscherm wordt het gesprek tussen de horende en dove persoon door de tolk vertaald van gesproken Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd.

Dit unieke Oostendse project in samenwerking met CAB Afstandstolken zal na 6 maanden worden geëvalueerd. Daarna wordt de uitrol naar andere steden en gemeenten overwogen zodat ook daar verder werk kan worden gemaakt van toegankelijkheid.