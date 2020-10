Oostende wil dat bedrijven afval meer hergebruiken of recycleren

Samen met studenten van de hogeschool Vives moet de Oostendse economie een stuk meer circulair worden. Oostende heeft al twee bedrijven die gelden als voorbeelden in de circulaire economie. Vliegtuigontmantelbedrijf Aerocircular en afvalverwerker Renasci gebruiken afval nu al als grondstof. Maar het economisch Huis wil nu met Europees geld nog een tandje bij steken. Jan Polley : Economisch Huis Oostende: "De bedoeling is bedrijven te ondersteunen om hun stap naar circulaire economie te versnellen en te realiseren. Dit past ook in de klimaatdoelstellingen die Oostende in het bestuursakkoord heeft afgesproken. Het is een Europees project met partners uit het Franse Roubaix, het Britse Kent en het Nederlandse Den Haag en Delft. Europa investeert 560.000 euro in Oostende om de bedrijven in Plassendale meer circulair te maken. Alle 113 bedrijven krijgen straks bezoek van studenten ecotechnologie van Vives. Joke Calcoen : Hogeschool Vives: "Onze studenten gaan contact opnemen met de bedrijven en hen bevragen over de afvalstromen en de restproducten. Ze gaan uitzoeken of er opportuniteiten zijn om afval beter te beheren. Ze willen dat in kaart brengen." het project Upcycle your waste loopt nu voor twee jaar. Oostende wil een cluster worden van duurzame bedrijven die op een circulaire manier ondernemen.