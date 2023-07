Oostende wil 'Dikke Mathille' terug aan de zeezijde van het Kursaal leggen

Restauratie zorgt ervoor dat 'De Zee' even verdwijnt

De stad kreeg eerder al toestemming om Dikke Mathille te restaureren. “Het beeld zal daarvoor los worden gemaakt van de huidige verankering en verplaatst worden naar het atelier van de restaurateur in Vorselaar. Na een gespecialiseerde reiniging zal het bronzen beeld een behandeling ondergaan waarbij de patina zal aangepakt worden op zo’n manier dat we het meest natuurlijke resultaat bekomen. Zo willen we de originele creatie zo veel als mogelijk respecteren,” aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor het Kursaalgebouw.

Na restauratie terug echt aan zee?

"Het is vanuit datzelfde respect voor beeld én Kursaal dat de stad het beeld na restauratie wil terugplaatsen op haar oorspronkelijke locatie. De sculptuur werd destijds namelijk ontworpen voor het Kursaal. In 1952 gaf architect Léon Stynen de opdracht aan Georges Grard om een beeld te ontwerpen voor de sokkel aan de zeezijde van het Kursaal. Op 21 april 1955 werd het op de sokkel aan het Kursaal geplaatst," zegt schepen Kurt Claeys, bevoegd voor onroerend erfgoed.

'Aanstootgevend' in die tijd

“Het beeld werd in die periode als aanstootgevend beschouwd en toen een jongerenvereniging het op een nacht van haar sokkel probeerde te duwen, heeft de stad het verplaatst naar het plantsoen nabij het Leopoldpark,” verduidelijkt Björn Anseeuw. “Maar we denken dat we anno 2023 die preutsheid achter ons kunnen laten en Dikke Mathille in ere moeten herstellen.”

De aanvraag bij het Agentschap Onroerend Erfgoed is de eerste stap in de procedure. Later volgt ook nog een openbaar onderzoek.

