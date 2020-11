Oostende wil inwoners met hulpvragen beter ondersteunen

Door de dienstverlening in eigen buurt te organiseren wil de stad alle inwoners beter begeleiden en helpen. In het wijkpunt, dat intussen al opgericht is op de Vuurtorenwijk, zal een maatschappelijk werker inwoners de weg tonen naar extra hulp of ondersteuning. "Niet enkel mensen met een leefloon ondersteunen we, elk individu willen we maximale kansen geven om deel te nemen aan de samenleving” zegt schepen van welzijn en zorg Natacha Waldmann. Binnenkort komt er een extra wijkpunt bij in Mariakerke.

In het OCMW van Oostende lopen per jaar gemiddeld zo'n 2700 hulp- en begeleidingstrajecten. Het gros daarvan heeft betrekking op arbeidsactivering en sociale activering. Jaarlijks zijn er ook zowat gemiddeld 600 budget- en schuldhulpverleningsdossiers.