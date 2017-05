Oostende wil meeuwen foppen met dummy-eieren

De meeuwenoverlast is al langer een probleem in Oostende.

Enerzijds pikken ze de huisvuilzakken open, maar anderzijds is er ook overlast door broedende meeuwen op de daken. De vogels maken heel wat kabaal maken en kunnen soms agressief zijn. Om de overlast te bestrijden doet de stad een beroep op een valkenier om te voorkomen dat meeuwen nesten zouden maken. Maar dat is pas mogelijk op een beperkt aantal plaatsen. De brandweer zorgt er voor dat de eieren geprikt of geschud worden.

Toch stelt het stadsbestuur vast dat ook na het schudden of prikken toch nog jongen uitkomen. Dit heeft verschillende redenen. Na het prikken worden de eieren broos en vallen ze uit elkaar. Als dit vroeg in het seizoen gebeurt, begint de meeuw met een vervanglegsel.

Dummy

Nu zal de stad een nieuwe methode toepassen die al succes kent in het Nederlandse Leiden. De eieren worden op een aantal plaatsen weggenomen en vervangen door dummy-eieren. De meeuw herkent die eieren niet en blijft erop broeden. Na een tijd beseft ze dat er geen broedsucces zal zijn en vertrekt ze.