Oostende wil met basketclub Nederlandse toeristen lokken

Niet toevallig, want BC Oostende speelt in de BNXT League, een professionele basketbalcompetitie in België en Nederland.

In de serie zien we het reilen en zeilen van de basketbalclub met Oostende als decor. In de videoreeks staan de spotlights onder andere op Key Van der Vuurst, een groot Nederlands toptalent binnen de basketwereld.

"Markt van 16 miljoen Nederlanders"

De filmpjes moeten de Nederlanders warm maken voor de troeven van Oostende. De eerste aflevering is vanaf donderdag te zien op de sociale mediakanalen van de club en de stad.

Burgemeester van Oostende Bart Tommelein: "Je hebt altijd een entree nodig om het zo te zeggen en dan kom je in Nederland met een markt van 16 miljoen Nederlanders. Die niet zo ver van Oostende afgelegen zijn en op die manier ook de Vlaamse kust kunnen leren kennen. En de unieke situatie van de stad aan zee, een stad aan zee dat hebben ze niet echt in Nederland, dat kunnen ze bij ons vinden."

