Oostende wil plastiekvrije evenementen

De stad heeft daarvoor een nieuwe stedelijke verordening opgemaakt. In elk afvalplan zal de organisatie moeten omschrijven welke preventiemaatregelen ze neemt tegen zwerfvuil, welk afval er kan geproduceerd worden en wie zorgt voor de opruiming ervan. Vanaf september 2018 worden bovendien enkel nog herbruikbare bekers toegelaten. Oostende wil zo de kaart trekken van duurzaamheid. “Duurzaamheid is in ons beleid de rode draad, en deze nieuwe stedelijke verordening toont dit aan,” zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.