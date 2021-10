Door werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk naar Oostende tijdens de herfstvakantie. De stad betreurt naar eigen zeggen de ongelukkige timing van de werken en dringt aan op een wijziging van de planning.

Spoorwegbeheerder Infrabel voert werken uit aan de bovenleidingen en aan een aantal overwegen van de treinsporen. En daardoor is treinverkeer onmogelijk tijdens de volledige herfstvakantie tussen Brugge en Oostende. De NMBS voorziet wel vervangbussen, maar dat is niet voldoende, vindt Oostende, dat zo heel wat bezoekers dreigt mis te lopen. Ook voor de horeca en andere sectoren is dit een klap, klinkt het. De stad hoopt dat de timing van de werken nog kan opschuiven.