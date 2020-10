Oostende wordt hoofdstad van garnaalkroket

Oostende wil zijn culinaire status verder opkrikken. De eerstkomende maanden staan in het teken van de garnaalkroket. Culinair curator Kobe Desramaults wil van Oostende de hoofdstad van deze Noordzeelekkernij maken.

De garnaalkroket is het neusje van de zalm van de Oostendse, en bij uitbreiding, de kustgastronomie. Elke chef heeft zo wel zijn geheimpje bij de bereiding van deze lekkernij. En ze is Oostende op het lijf geschreven, vindt de stad. Oostende moet dé hoofdstad van de garnaalkroket worden.

Nieuw bier

De stad schakelt daarvoor haar culinair curator Kobe Desramaults in. In een reeks filmpjes gaat hij samen met Willem Hiele en Bockie de Repper op zoek naar de perfecte garnaalkroket Desramaults ontwikkelde samen met stadsbrouwerij 't Koelschip ook een bijpassend bier, de Krevet. Toeristen kunnen dat enkel in de Oostendse restaurants proeven.

Oostende gaat ook op zoek naar de lekkerste recepten van weleer. Alle info vind je op www.oostendsegarnaalkroket.be.

Lees ook: