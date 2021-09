Oostende zet Demiclowns in in woonzorgcentra

Omgaan met bewoners met dementie in een woonzorgcentrum is een blijvende uitdaging. De stad Oostende start daarom met een nieuwe methode in dementiezorg, de zogenaamde 'Demiclown'.

Het gaat om een verpleegkundige die de opleiding 'clown voor mensen met dementie' volgde en bewoners helpt om terug een stukje dichter bij zichzelf te komen. Voor de bewoners van het rvt is een clown toegankelijk en herkenbaar. En zo worden ze een beetje hun oude zelf.

Ine Laureins, Demiclown: “Eigenlijk is het een soort drama-therapie waarbij je bewoners met dementie in hun leefwereld volgt. We proberen hun identiteit terug op te wekken. Bezoekers zeggen vaak: dat zijn zieke mensen met dementie. Maar ze zijn meer waard dan ziek zijn. Het zijn personen die hier wonen, die een job hebben gehad, kinderen hebben, oma zijn. Dat willen we in kaart brengen.”

In Vlaanderen waren er vorig jaar bijna 140.000 mensen met dementie. Verwacht wordt dat dat aantal tegen 2050 met veertig procent stijgt. Een grote uitdaging voor de woonzorgcentra. Na een robot en een pop zet Oostende nu ook een Demiclown in. De tweewekelijkse bezoekjes in de twee woonzorgcentra van de stad hebben alvast een positieve impact op de bewoners, zegt Ine: “Meestal heb ik een goed resultaat. Je kan nooit vooraf zeggen, ik wil dat bereiken. Dat voel je op het moment. Soms is er bij een bewoner geen contact meer. Een glimlach op het gezicht is dan zoveel waard.”