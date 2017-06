Oostende zet extra afvalkorven en controleert sluikstorters

In de nasleep van die toestroom volgde ook een enorme, ongeziene afvalberg in de stad. Volgens het stadsbestuur is het niet verantwoordelijk voor het achtergelaten vuil en kan wie afval meebrengt naar het strand dat ook zelf weer meenemen of op zijn minst in de dichtsbijzijnde vuilbak deponeren. Maar na het hemelvaartweekend zijn daar nog extra maatregelen bijgekomen.

Er komen extra afvalkorven in de wijken en op het strand en er zullen bijkomend een 8-tal piramidevormige afvalcontainers van 1 kubieke meter (1000 liter) op de zeedijk geplaatst worden. De strandploeg start vanaf vandaag met 3 ophaalrondes: ’s morgensvroeg, rond de middag en in de namiddag/vooravond. Afhankelijk van de drukte wordt een extra ophaalronde toegevoegd.

Sluikstort

Tot slot komen er intensievere controles op het sluikstorten en het deponeren van afval naast de vuilbakken. De gemachtigde opzichters, gemeenschapswachten, de lokale politie en de scheepvaartpolitie bundelen hiervoor hun krachten. Een GAS-boete voor deze inbreuken start bij 60 euro en kan oplopen tot maximum 250 euro.