Oostende zet golfkarretje in voor grafbezoek

Minder mobiele mensen in Oostende kunnen de komende weken van een golfkarretje gebruikmaken om het graf van een overleden familielid of kennis te bezoeken.

En dat op de stedelijke begraafplaats in de Stuiverstraat. Dat kondigde de badstad woensdag aan naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen.

Schepenen Martine Lesaffre (Open Vld) en Jean Vandecasteele (sp.a) beslisten om een golfkarretje in te zetten op de begraafplaats in de Stuiverstraat, daar waar onder anderen Léon Spilliaert begraven ligt. "Omdat de nieuwe graven, het columbarium en de strooiweide zich achteraan de begraafplaats bevinden, is het niet voor iedereen even evident om tot daar te stappen", stelt Lesaffre. Vanaf 1 november zal het daarom mogelijk zijn op de begraafplaats mee te rijden in een golfkarretje.