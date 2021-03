Oostende zet volop in op spreiding tijdens paasvakantie

Een verbod op alcohol zoals in Blankenberge komt er niet en pas volgende week beslist de veiligheidscel of er opnieuw een mondmaskerplicht zal zijn op de zeedijk. Burgemeester Bart Tommelein is alvast zeer te spreken over het voornemen van de NMBS. "De halvering van het aantal reizigers dat naar Oostende kan komen per trein, is een zeer goeie zaak. Ik begrijp dat dit voor de NMBS niet makkelijk is. Wat me ook veel plezier doet, is de voorspelling die zij zullen doen aan de hand van de reisintenties. Waarbij 75 procent de dag voordien al aanduidt naar waar hij wil en met welke trein". Op het stationsplein komt er een infopunt om mensen op weg te helpen. Het stadsteam zal het aantal bezoekers controleren en mensen wijzen op de coronaregels. Dit keer zullen ze met meer dan 25 zijn.

Toeristische initiatieven

Oostende wil het volk zoveel mogelijk spreiden en zet daarom in op andere troeven. Peter Craeymeersch van Toerisme Oostende: "In Mariakerke hebben we een mysteriezoektocht ontwikkeld. Families met kinderen kunnen daar op zoek naar een schilderij van Ensor dat gestolen is. We gaan ook onze troeven in het hinterland beter uitspelen. We gaan de mensen leiden naar die mooie plekjes zoals het Krekenbos, het geboortebos in Raversijde en Fort Napoleon".

Lokale handelaars en horeca mogen vanaf morgen aan raamverkoop doen. Take-away door een raam, zeg maar. Een verbod op alcohol op openbare plaatsen, zoals in Blankenberge, komt er niet.