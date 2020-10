Oostendenaar is beste chocolatier van het jaar

Dit jaar werd er opnieuw door middel van anonieme degustaties een selectie gemaakt van de beste chocolatiers in België en in Luxemburg. De bekende gids bekroonde tevens de ‘Chocolatier of the Year’ en dit zowel voor Vlaanderen, Brussel als Wallonië, en reikte een nieuwe award uit, de ‘Discovery of the Year’.

Olivier Willems

Olivier Willems uit Oostende won de titel Chocolatier van het Jaar 2021 voor Vlaanderen. Hij ontwerpt pralines die opvallen door hun ‘lekker design’. Ook zijn nieuwste creaties zijn opvallend origineel: dat zijn pralines met een vulling van The Seadog Navy Gin; bedrukt met emoticons; of als hommage aan ‘James Ensor’ gevuld met Earl Grey, praliné en fleur de sel. Olivier Willems overtuigde dit jaar de jury met technisch hoogstaande creaties met intense en evenwichtige smaken.

De gids Chocolatiers 2021 telt 76 pagina’s en kost 9,95 euro via shop.gaultmillau.be. De volledige selectie staat online op www.gaultmillau.be en op www.chocolatierpatissier.be.