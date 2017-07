Oostendenaar blijft in cel voor overdosis vriendin

Zij werd donderdagavond laat levenloos aangetroffen op het appartement van haar vriend in de Adolf Buylstraat. Volgens de wetsdokter bezweek ze aan een overdosis drugs. Vermoedelijk ging het om heroïne. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen in welke omstandigheden het slachtoffer precies om het leven is gekomen. Het is ook niet duidelijk wanneer ze de fatale dosis drugs innam.

Ontkent feiten

Haar vriend werd vrijdagavond door de onderzoeksrechter aangehouden voor het toedienen van drugs met de dood tot gevolg. Volgens zijn advocate Olivia Delille ontkent de verdachte dat hij iets met de dood van zijn partner te maken heeft. Hij geeft toe dat hij zelf drugs gebruikt, maar was naar eigen zeggen niet thuis toen zijn vriendin om het leven kwam.